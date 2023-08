Incendie à Johannesburg: 12 enfants parmi 74 corps dénombrés (vidéo)

Rares chutes de neige à Johannesburg: une première depuis 2012 (vidéos)

Des chutes de neige ont surpris ce lundi 10 juillet 2023 les habitants de Johannesburg et d’autres régions d’Afrique du Sud, un phénomène météorologique rare dans le pays où les autorités ont prévenu de la fermeture possible de routes et d’un risque d’une baisse des températures.