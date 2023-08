Assaut du Capitole à Washington: 17 ans de prison pour le meneur d'un groupe d'extrême droite

Les procureurs avaient réclamé 33 ans de prison contre Joseph Biggs, ancien militaire qui a servi en Irak et en Afghanistan et a conduit quelque 200 membres des Proud Boys au Capitole, sanctuaire de la démocratie américaine, pour tenter d'y empêcher la certification de la victoire du démocrate Joe Biden sur le président républicain sortant Donald Trump. Il s'agit de la deuxième peine la plus lourde prononcée par la justice américaine dans ce dossier.