La police défonce un barrage mis en place par des activistes sur la route du festival “Burning Man”

Sur les pancartes installées sur la route, on peut lire “Burners of the world unite” (Brûleurs du monde entier unis) et “General strike” (Grève générale).

Les rangers n’ont pas hésité à foncer dans l’installation pour débloquer la voie, avant de mettre en joue les manifestants et plaquant une femme au sol. Plusieurs d’entre eux ont été placés en garde à vue.

Les activistes protestaient notamment contre l’utilisation de jets pour rejoindre “Burning Man”, qui se présente plus comme un rassemblement d’une communauté qu’un véritable festival. Celui-ci laisse une grande place à l’art et aux prestations créatives durant neuf jours, dans ce décor hostile et désertique.

Le groupe d’activistes Seven Circles a déclaré que la manifestation avait pour but de protester contre la “popularisation du festival Burning Man parmi les personnes aisées qui ne vivent pas les valeurs déclarées [de l’événement]”, peut-on lire dans le Telegraph.

Le groupe affirme en particulier que l’objectif du festival artistique d’être neutre en carbone d'ici 2030 est “insuffisant pour s’attaquer à la crise climatique urgente”.