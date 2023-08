Disparition du petit Émile: les parents sortent du silence et "demandent un miracle à Dieu"

Marie et Colomban ont accordé un entretien à Famille Chrétienne. Ils gardent espoir: "On imagine forcément le pire, mais on ne peut s’empêcher d’espérer", affirme le papa. "Parfois, nous sommes submergés par le chagrin et l’angoisse. On désespère un moment, et ensuite on est comme soulevés par l’espérance", ajoute la maman.

Très croyants, les parents se tournent vers Dieu: "Nous continuons à implorer le Seigneur. Nous ne tournons pas la page et nous continuons à espérer. Nous n'avons pas peur de demander à Dieu un miracle".

Malgré le peu d'avancée de l'enquête, Marie et Colomban continuent "à faire confiance au travail des gendarmes chargés de l'enquête. Depuis le début, ils ont fait preuve d’un grand professionnalisme et de beaucoup d’empathie".

Suite à l’ouverture d’une information judiciaire par le procureur de la République, la famille d’Émile s’est constituée partie civile le 7 août dernier.