La Fédération espagnole demande la démission de Luis Rubiales

Luis Rubiales, 46 ans, est sous le feu des critiques depuis qu'il a embrassé sur la bouche la joueuse Jennifer Hermoso après la finale du Mondial féminin de football remportée par l'Espagne face à l'Angleterre (1-0). Le président de la fédération avait présenté ses excuses mais refusait de démissionner. Jeudi, la FIFA a ouvert une procédure disciplinaire à son encontre et deux jours plus tard, il a été suspendu 90 jours par la commission de discipline. Plus tôt ce 28 août, le parquet espagnol avait ouvert une enquête sur Rubiales.

Rubiales est banni de toutes activités liées au football au niveau national et international jusqu'à nouvel ordre en raison de la suspension provisoire