Donald Trump, qui connaît la date de son procès, dénonce une "ingérence électorale"

L'ex-président américain sera jugé à partir du 4 mars 2024 par un tribunal fédéral à Washington pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection de 2020, en pleine campagne pour reprendre la Maison Blanche. Les charges sont lourdes : Donald Trump, qui plaide non-coupable, est notamment accusé de "complot visant à frauder les États-Unis en utilisant la malhonnêteté, la fraude et la tromperie pour entraver et faire échouer le processus légal du gouvernement fédéral par lequel les résultats de l’élection présidentielle sont collectés, comptés et certifiés […]”.

La juge Tanya Chutkan, qui présidera les débats, a tranché lundi sur cette date lors d'une audience consacrée aux propositions des deux parties.