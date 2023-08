« Attenzione Pickpockets ! » : trois choses à savoir sur la femme qui poursuit les pickpockets de Venise

Membre d’un groupe de citoyens

Contrairement à ce que certains internautes pensent, Monica Poli n’agit pas seule. Et pour cause, elle fait partie d’un collectif citoyen - les « Cittadini non distratti » (ou « Citoyens non distraits », en français) - regroupant plus de 50 habitants de la cité des Doges.

« Dans notre groupe, il y a de nombreux commerçants. Quand ils voient des pickpockets, ils nous préviennent », explique Monica Poli au média français « Le Parisien ».

Actif depuis longtemps, le collectif citoyen a vu sa popularité croître depuis la publication des vidéos de Monica Poli sur Tik Tok et Instagram. « On publiait déjà des photos et des vidéos de pickpockets sur notre page Facebook. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de les mettre sur TikTok. Mais je ne m’attendais pas à un tel retour », confesse la quinquagénaire.

Selon « The Economist », les « Cittadini non distratti » seraient à l’origine de l’arrestation d’un tiers des arrestations de pickpockets à Venise en 2019. Un très bon bilan qui a poussé d’autres habitants, dans d’autres villes touristiques, à créer un collectif similaire.

Une initiative qui suscite la polémique

Si les touristes sont souvent ravis de pouvoir compter sur la vigilance des « Citoyens non distraits » de Venise, les autorités de la Ville se montrent toutefois plus nuancés sur l’initiative.

Si elle « salue ce travail de prévention », la police vénitienne rappelle qu’on ne « peut pas filmer des gens, surtout des mineurs, les accuser d’être des pickpockets, et diffuser cela ». Une critique à laquelle répond Monica Poli en assurant qu’elle et ses comparses ne publient des photos et des vidéos que lorsqu’ils sont « sûrs » de leur coup : « On les connaît. Ils sont là depuis longtemps. Ce n’est jamais arrivé que nous filmions quelqu’un qui ne soit pas un pickpocket. »

Reste que la pratique pose question. Et ce, d’autant plus que Monica Poli, comme d’autres membres de « Cittadini non distratti », est active au sein du parti d’extrême-droite « Lega ».

Soutenue par l’ancien Premier ministre Matteo Salvini, la conseillère municipale assure toutefois qu’il n’y a « pas de politique » dans le collectif citoyen. Ce qui ne convainc pas tout le monde.

« Le Parisien » rappelle que la chasse aux pickpockets vénitiens a déjà dégénéré en 1996 et en 2000. À l’époque, les membres d’un collectif local avait « frappé » et même « poignardé » des personnes d’origine algérienne.

Victime d’un pickpocket face caméra

Enfin, bien qu’elle connaisse toutes les ficelles des pickpockets, Monica Poli a elle-même déjà été victime d’un vol.

Filmée par « Le Parisien » lors d’une de ses patrouilles, elle s’est vu dérober son téléphone dans une ruelle de Venise.

Par chance, elle a pu le récupérer une semaine plus tard après avoir porté plainte auprès de la police.