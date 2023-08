Une "super découverte" à Mexico: une offrande de 15 statues aztèques

La dénommée "Offrande 186", située sous la plate-forme du côté de la façade arrière du "Templo Mayor", date de l'époque du souverain Moctezuma I (1440-1469). Les statues sont probablement beaucoup plus anciennes, ajoute l'INAH.

L'équipe dirigée par l'archéologue López Luján a trouvé un total de 14 statues masculines mesurant jusqu'à 30 centimètres de haut et une figure féminine de trois centimètres de haut. De plus, plus de 1.900 objets marins et 137 perles de pierre verte ont été retrouvés.

L'actuelle métropole de Mexico était autrefois la capitale de l'empire aztèque Tenochtitlan (1325-1521). Le temple principal était le centre religieux de Tenochtitlan, une ville qui était à l'époque l'une des plus grandes au monde avec une population de 200.000 habitants. Le temple fut agrandi en plusieurs étapes jusqu'à sa destruction par les conquistadors espagnols.

Les chercheurs avaient déjà découvert, lors de fouilles, d'autres offrandes sous les têtes de serpents monumentales de la plateforme.