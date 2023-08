Il faut dire que les relations entre le mouvement, principale organisation de masse du pays et réunissant plus d’un million et demi d’acteurs d’une agriculture familiale vitale pour le pays, et le président Lula qu’il a pourtant contribué à faire élire l’année dernière se sont considérablement détériorées.

En effet, les paysans sans-terre et agriculteurs ruraux veulent ainsi forcer le gouvernement à respecter ses engagements qui consistent notamment dans le fait de trouver des terres à octroyer à ces familles.

Lors de la dernière campagne électorale présidentielle, Lula avait en effet pu s’appuyer sur le soutien massif du MST qui revendique, depuis cinq décennies, la mise en œuvre d’une réforme agraire afin de redistribuer la terre.