Guerre en Ukraine: le brasseur Heineken officialise son retrait complet de Russie

Colruyt détrône Coca-Cola comme plus gros pollueur du canal à Bruxelles d’après Canal It Up : et c’est une incongruité mondiale

L’association Canal It Up publie son classement 2023 des marques que ses kayaks nettoyeurs retrouvent le plus souvent dans le canal à Bruxelles. 2.000 canettes, bouteilles et emballages ont été repêchés en 2 mois. Colruyt y prend la première place. Suivent Coca-Cola et d’autres multinationales. Pour Canal It Up, pas question de pointer le consommateur.