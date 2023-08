Crash de Prigojine: les corps des dix victimes et les boîtes noires retrouvés

"Avec Vladimir Poutine, la vengeance est un plat qui se mange froid."

On l’appelait le chef cuistot du Kremlin. Evgueni Prigojine ne servira plus la soupe à Vladimir Poutine (lire page 12). Son avion s’est écrasé en Russie. Victime d’une défaillance technique ou abattu en plein vol par un missile ? La deuxième hypothèse semble la plus crédible. En toile de fond, Poutine se débarrasse d’une personnalité devenue beaucoup trop encombrante mais surtout d’un traître.