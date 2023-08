Une touriste de 65 ans décède après une attaque d'abeilles tueuses

La baignade vire au drame

Le groupe de touristes a été attaqué en pleine baignade. "On a commencé à entendre des cris, qui venaient des baigneurs, ils commençaient à se taper la tête, à plonger et à hurler", a raconté un témoin à La Première.

Les abeilles tueuses sont des insectes sauvages, beaucoup plus agressifs et capables de poursuivre leur cible "sur plus d’un kilomètre", expliquait un spécialiste dans le Journal des Femmes.