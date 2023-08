Trump inculpé: après Giuliani, Donald Trump attendu dans une prison de Géorgie pour une prise d'empreintes

L'événement promet d'être une séquence historique: même si c'est la quatrième inculpation au pénal de l'ex-président en quelques mois, le favori des républicains pour 2024 doit cette fois subir l'affront de se rendre dans un établissement pénitentiaire surpeuplé, célèbre pour ses conditions insalubres, sous l'œil de médias du monde entier.

"C'est à peine croyable. Je vais à Atlanta, en Géorgie, jeudi pour être ARRÊTÉ par une procureure de la gauche radicale", a-t-il tempêté sur sa plateforme, Truth Social, en protestant contre ce qu'il considère comme une "interférence électorale".

Sa venue sera cependant brève. Comme ses co-accusés, Donald Trump devrait être placé en état d'arrestation tout en restant libre après le paiement d'une caution - fixée à 200.000 dollars dans son cas. Les règles en vigueur prévoient aussi la prise des empreintes.

Surtout, l'ancien chef d'État, âgé de 77 ans, pourrait devoir se soumettre à l'infamant rituel du "mugshot", la prise en photo des prévenus.

Déjà, ceux des 18 co-accusés de M. Trump qui ont défilé à la prison ont vu leur passage immortalisé et leur photo circuler en boucle à la télévision et sur les réseaux sociaux. Parmi eux, l'ancien maire de New York et ex-avocat du milliardaire, Rudy Giuliani, dont la caution a été fixée à 150.000 dollars et qui est venu mercredi à la prison de Rice Street.

Les 19 inculpés ont jusqu'à vendredi midi pour se présenter aux autorités. Ils devraient être de retour au tribunal la semaine du 5 septembre, vraisemblablement pour annoncer s'ils plaident coupable ou non. La procureure Fani Willis souhaite un procès en mars 2024.

Giuliani, ex-avocat de Trump, dénonce une "attaque contre la Constitution"

Un ancien avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, a qualifié mercredi en Géorgie d'"attaque contre la Constitution" son inculpation par les autorités de cet État du sud-est du pays pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection de 2020.

"Cette inculpation est une parodie" de justice, a déclaré M. Giuliani à sa sortie de la prison du comté de Fulton à Atlanta, capitale de l'État, où il s'est officiellement constitué prisonnier avant de repartir en liberté sous caution.

"C'est une attaque non seulement contre moi et contre le président Trump, mais contre le peuple américain", a-t-il affirmé aux dizaines de journalistes qui se bousculaient pour l'interroger par une chaleur écrasante, dans un enchevêtrement de micros et de câbles.

La procureure du comté "Fani Willis restera dans l'Histoire américaine comme celle qui a perpétré l'une des pires attaques contre la Constitution américaine", a-t-il ajouté.

La défense de l'ex-président américain et de plusieurs accusés soutient que les poursuites à leur encontre reviennent à "criminaliser" la liberté d'expression en matière de contentieux électoral.