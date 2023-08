Guerre en Ukraine: 3 morts dans des frappes russes près de Lyman, un drone ukrainien endommage un gratte-ciel à Moscou

"Selon des données préliminaires, les envahisseurs ont attaqué les villages à l'artillerie", a indiqué pour sa part le bureau du procureur régional de Donetsk sur sa page Facebook. La première attaque a eu lieu contre Torske à 18h50 (17h50 HB) et celle contre le village de Zakitne une demi-heure plus tard.

Les personnes tuées à Torske sont deux femmes et un homme, âgés de 63 à 88 ans, qui étaient assis sur un banc au moment de la frappe, a ajouté le bureau du procureur, et une personne dans ce même village souffre de blessures au thorax, à l'épaule et à la hanche.

Selon la même source, un homme de 26 ans a subi une fracture du crâne et une commotion cérébrale dans le village de Zakitne.

D'autre part, quatre civils ont été blessés par des tirs de mortier et un immeuble d'habitation a été endommagé par deux drones explosifs à Seredyno-Buda, dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a indiqué l'administration militaire régionale sur Facebook.

Deux drones ukrainiens abattus à Moscou et dans sa région

La défense aérienne russe a abattu deux drones à Moscou et dans sa région, visés par une sixième journée consécutive d'attaques, a indiqué le maire de la capitale tôt mercredi.

"Cette nuit, la défense aérienne a abattu un drone dans le district de Mojaïski de la région de Moscou. Le deuxième drone a touché un bâtiment en construction de (Moscou) City", a indiqué Sergueï Sobianine sur Telegram.

Selon de premières informations, l'attaque n'a pas fait de victime.

L'agence de presse russe RIA Novosti avait rapporté plus tôt qu'une "explosion" avait été entendue dans le quartier d'affaires de Moscou City.

"Un bâtiment en construction de Moscou City a subi des dégâts légers", a rapporté l'agence Tass, citant les services d'urgence.

Sur des images nocturnes diffusées sur les réseaux sociaux et que l'AFP n'a pu vérifier, de la fumée s'élevait près des gratte-ciels.

Le trafic aérien des aéroports internationaux Domodedovo, Cheremetievo et Vnoukovo de Moscou a été interrompu, a également indiqué Tass, citant les services aériens.

Le territoire russe est désormais quasi quotidiennement visé par des drones. Tôt mardi, deux engins ont été abattus au-dessus de la région de Moscou, notamment à Krasnogorsk, au nord-ouest de la capitale, où les vitres d'un immeuble ont été brisées selon un photographe de l'AFP sur les lieux.

Pendant l'été, des appareils avaient été détruits au-dessus du quartier d'affaires de Moscou et en mai, deux drones avaient été abattus près du Kremlin.

Une attaque de drones russes endommage des infrastructures près d'Odessa

Une attaque de drones russes pendant la nuit a endommagé des infrastructures céréalières ukrainiennes dans la région d'Odessa (sud), a fait savoir mercredi matin le gouverneur local, Oleg Kiper.

La Russie "a attaqué le sud de la région d'Odessa avec des drones d'attaque pendant trois heures", a indiqué M. Kiper sur Telegram, expliquant que "des complexes de production et de transbordement" avaient été touchés, notamment des "greniers", mais qu'aucune victime n'a été signalée parmi la population civile.

Un incendie s'y est déclaré sur une surface de 700 mètres carrés avant d'être contenu, a-t-il ajouté.

Des "greniers", où sont stockés les céréales, "figurent parmi les lieux endommagés", a fait savoir le gouverneur.

Au total, l'armée ukrainienne a détruit neuf drones de type "Shahed-136/131" provenant de la côte est de la mer d'Azov, ont rapporté les Forces de défense du sud de l'Ukraine sur Telegram.

Depuis que Moscou s'est retiré en juillet d'un accord céréalier qui permettait à l'Ukraine d'exporter ses céréales malgré le conflit, la Russie a multiplié les bombardements d'infrastructures portuaires ukrainiennes. Kiev a de son côté ciblé, avec ses drones, la flotte russe, un tanker pétrolier ou encore les ponts menant vers la Crimée, annexée en 2014.

L'Ukraine a aussi organisé un couloir maritime pour le "Joseph Schulte", navire cargo qui a rejoint la Turquie la semaine dernière sans que la Russie ne l'attaque.