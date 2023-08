Vague de chaleur en Italie: alerte maximale dans 16 grandes villes

Les météorologues s’attendent à ce que cette vague de chaleur soit moins intense que les précédentes en juillet, lorsque les températures avaient largement dépassé les 40 degrés dans certaines régions. Toutefois, la chaleur devrait rester cinq jours d’affilée et on s’attend à une forte humidité dans l’air, ce qui constitue un facteur aggravant. En conséquence, les températures ne descendent pas suffisamment pendant la nuit, ce qui est fatigant pour la population dans la durée. Pour les personnes âgées, les personnes malades et les enfants en bas âge, cette situation est extrêmement éprouvante et parfois même très dangereuse.

La vague de chaleur devrait durer toute la semaine. Selon les régions, ilmeteo.it prévoit un refroidissement à partir du week-end. Celui-ci s’accompagnera probablement d’intempéries et de violents orages.