Terribles incendies à Hawaï: comment expliquer qu'une seule maison ait été épargnée à Lahaina ? “On dirait qu’elle a été photoshopée”

Dans la ville martyre de Lahaina, au milieu des maisons entièrement réduites en cendres, une maison au toit rouge se dresse fièrement, comme une note d’espoir au milieu de la désolation.

"Nous nous sentons toujours coupables"

Mais comment expliquer que cette maison semble pratiquement indemne alors que la majeure partie de la ville a été détruite dans ce qui est la pire catastrophe naturelle que l’État américain n’ait jamais connue ? C’est également la question que se posent ses propriétaires.

Trip Millikin et sa femme Dora étaient en voyage dans le Massachusetts lorsqu’ils ont appris qu’un terrible incendie touchait leur quartier. S’ils ne pensaient plus jamais voir leur maison debout, ils ont été abasourdis de constater sur les images aériennes que celle-ci était restée intacte, au contraire de toutes les autres !

”On dirait qu’elle a été photoshopée. Nous avons commencé à pleurer. Je me sentais coupable. Nous nous sentons toujours coupables”, a déclaré Trip Millikin à Honolulu Civil Beat, dans des propos relayés par BBC News.

Des rénovations salvatrices ?

S’ils ne savent pas vraiment ce qui a sauvé leur maison, ils ont évoqué une hypothèse. Lorsque le couple a acheté cette maison centenaire il y a deux ans, elle était en mauvais état et ils l’ont donc restaurée en remplaçant le toit en asphalte par un toit en métal épais, en bordant la maison de pierres de rivière et en enlevant le feuillage qui entourait la bâtisse.

Pour eux, ce sont peut-être ces rénovations qui ont sauvé la maison. Et pour cause, lors des incendies, des morceaux de bois enflammés volaient et se posaient sur les toits. “S’il s’agissait d’un toit en asphalte, il prenait feu. Sinon, ils tombaient du toit et boutaient le feu au feuillage autour de la maison.”

Mais aucune de ces rénovations n’était destinée à arrêter un incendie à la base. “C’est une maison 100 % bois, donc ce n’est pas comme si nous l’avions ignifugée ou quoi que ce soit”, a déclaré Dora Atwater Millikin au Los Angeles Times, qui précise que la distance entre leur maison et les habitations voisines a peut-être également aidé à faire barrage aux flammes.

Trip et Dora prévoient de retourner à Lahaina quand ce sera sûr et comptent faire de leur maison un refuge pour les nombreuses personnes qui ont perdu la leur.