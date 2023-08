Endormi pour une opération de thoracentèse, ce Shiba Inu, également connu sous le nom de “Ball Ball” ne s’est jamais réveillé. “Au départ, nous voulions lui organiser une chimiothérapie ou un autre traitement éventuel après cette opération, mais il est maintenant trop tard”, a annoncé sa propriétaire sur sa page Instagram, qui compte plus de 800.000 abonnés.

La propriétaire de ce chien devenu une star du web a demandé que ses fans ne soient pas attristés par son décès mais célèbrent plutôt sa vie. “S’il vous plaît, souvenez-vous de la joie que Balltze a apporté au monde. Un Shiba Inu avec un visage rond et souriant qui nous connecte, vous et moi, il a aidé de nombreuses personnes pendant la pandémie et a apporté beaucoup de joie à beaucoup d’entre vous, mais maintenant sa mission est terminée.”

”Il est probablement en train de courir librement dans le ciel et de manger beaucoup de plats délicieux avec ses nouveaux amis. Il sera toujours dans mon cœur. J’espère qu’il pourra continuer à apporter de la joie à tout le monde en ligne, c’est ma seule humble demande”, a ajouté sa propriétaire.

Une photo peu flatteuse à l’origine du mème

Tout a commencé en 2017 pour Balltze. Une photo peu flatteuse de ce chien hongkongais postée sur Instagram est devenue virale via le site Reddit. Des montages humoristiques ont alors déferlé sur la toile, ce qui a donné naissance au mème “Cheems”.

Un mème qui a ensuite engendré le célèbre “Swole doge vs Cheems”, utilisé pour comparer une même chose sur deux époques différentes : l’une très costaude et l’autre… très fragile.

Au cours des derniers mois, la propriétaire de Balltze avait documenté les différentes étapes de sa bataille contre le cancer. Elle avait d’ailleurs demandé l’aide des internautes pour payer ses frais de santé mais elle a assuré qu’elle “reverserait les dons collectés à des associations caritatives locales pour les animaux.”