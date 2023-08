La maison natale d’Adolf Hitler va être transformée en poste de police : “C’est exactement ce qu’il voulait”, critique un documentariste

Les travaux vont débuter en octobre et les nouveaux occupants devraient emménager en 2026. Le bâtiment de 800m² va être rehaussé d’une nouvelle toiture et être agrandie. Le tout, pour un coût désormais estimé à 20 millions d’euros, financés par l’État.

Ni démolition, ni lieu de mémoire

Le gouvernement autrichien, qui possède la maison depuis début 2017, a mené une longue bataille judiciaire pour s’en assurer la propriété. Si une démolition a été un temps évoquée, elle a rapidement été exclue car “l’Autriche doit se confronter à son passé”, selon les historiens.

La maison natale d’Hitler est située à Braunau-Am-Inn, ville autrichienne de 16 000 habitants à la frontière allemande. ©AFP

Et s’il a également été décidé de ne pas en faire un lieu de mémoire, c’est pour éviter que l’endroit où Adolf Hitler est né et a passé son enfance ne devienne un lieu de pèlerinage néonazi. Selon une commission d’experts, le but est de “briser durablement le culte qui lui est voué par les milieux extrémistes”.

Un projet remis en doute par un vieil article de journal ?

Mais ce nouveau plan de reconversion en poste de police ne fait pas non plus l’unanimité. Le documentariste autrichien Günter Schwaiger a critiqué ce choix en faisant référence à un vieil article de journal datant de mai 1939. On pouvait y lire que le dictateur souhaitait un “usage administratif” du bâtiment. “C’est exactement ce que voulait Hitler”, a déclaré Schwaiger, dans des propos rapportés par la chaîne allemande N-TV.

Pas de quoi stopper le gouvernement autrichien, qui a décidé de maintenir son projet. “Comme il ne s’agit que d’un article de journal, il n’est pas prouvé que cette prétendue déclaration d’Hitler ait réellement existé. Une comparaison serait de toute façon totalement erronée, puisque la police agit aujourd’hui sur une base démocratique et constitutionnelle”, a déclaré l’historien Oliver Rathkolb au journal autrichien Kronen Zeitung.