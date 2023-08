Disparition du petit Émile au Vernet : l’information judiciaire requalifiée en affaire criminelle

De nouveaux actes d'enquête

Le procureur précise que "ce changement de cadre juridique n'est pas intervenu en réaction à une avancée particulière de l'enquête qui nous orienterait plus particulièrement vers une hypothèse criminelle". La requalification "permet simplement aux magistrats instructeurs et aux services d'enquête de réaliser des actes d'enquête que ne permettait pas le cadre initial".

Des mesures de garde à vue et de déferrements sont désormais possibles. Les juges d’instruction ont aussi la possibilité de réaliser plus facilement et sur de plus longues durées des interceptions téléphoniques, précisent nos confrères.

Pour rappel, aucune garde à vue n'a été menée depuis le début de l'affaire.