Italie : un glacier facture une gamelle 1,50 euro pour faire boire le chien d’un client

Au cours de sa promenade, Stein Martin décide de faire boire son animal. Il remarque alors une fontaine. Mais, n’ayant pas de récipient, il en demande un au glacier d’à côté. “J’ai demandé un récipient en polystyrène de 500 ml. À mon grand étonnement, on m’a répondu qu’on ne pouvait pas me le donner, alors j’ai répété : 'Écoutez, c’est pour que le chien boive, si vous voulez, je vous le paierai.' Ils m’ont demandé 1,50 euro sans ticket de caisse, agacés, et me l’ont donnée”, explique-t-il au journal italien.

Mécontent de sa mésaventure, le propriétaire du chien décide de poster un message sur Facebook en indiquant clairement le nom de l’établissement, ce qui a valu à ce dernier de nombreuses critiques.

Contacté par La Stampa, le glacier évoque une tout autre histoire. “Ce n’est pas du tout ce qui s’est passé”, explique l’employé ayant servi le promeneur. “En fait, nous avions offert gratuitement à ce monsieur une coupe en plastique de 200 ml, comme nous le faisons toujours lorsque les gens nous demandent de laisser boire le chien, et pour ne pas gaspiller une coupe en polystyrène que nous utilisons pour les glaces. Cette coupe, il n’en a pas voulu et a demandé la gamelle qu’il allait payer. J’ai demandé à mes collègues le prix et on m’a dit de la facturer 1,50 euro”.

Stein Martin se dit “stupéfait” par cette réponse. Pour lui, la coupe en plastique proposée gratuitement était “bien trop petite”.

L’histoire a eu le don de diviser sur les réseaux sociaux. Certains pointent du doigt l’attitude du glacier, d’autres pointent le manque d’organisation du propriétaire, qui aurait dû prévoir de quoi rafraîchir son animal.