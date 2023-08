Coup de chaud attendu sur la France: le gouvernement en alerte

Après la pluie sur certaines régions, la canicule sur une large partie de la France? L'Hexagone pourrait connaître dans les prochains jours son épisode de chaleur le plus intense de l'été et l'un des plus tardifs jamais enregistrés, un évènement qui mobilise déjà l'exécutif.