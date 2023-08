Cela prendra sans doute encore un an avant que les F-16 soient livrés au pays d’Europe de l’Est qui repousse l’invasion russe depuis plus d’un an et demi.

Vendredi, l’Ukraine a confirmé que la formation des premiers pilotes serait terminée l’été prochain.

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra, a fait part sur le réseau social X de sa satisfaction du feu vert américain. “Nous allons désormais discuter du sujet avec nos partenaires européens”, a-t-il ajouté.

L’Ukraine a abandonné l’espoir de recevoir des avions de combat F-16 de fabrication américaine cette année après avoir passé des mois à faire pression sur les alliés occidentaux pour qu’ils livrent l’avion avancé pour sa défense contre l’invasion russe.

Une “coalition F-16”, qui vise à permettre la formation de pilotes ukrainiens et de personnel au sol à utiliser de tels avions de combat par des pays principalement européens de l’Otan, a été créée en juillet dernier en marge du sommet de l’Otan à Vilnius, avec la signature d’une déclaration d’intention par onze pays – dont la Belgique – afin de doter à terme la force aérienne ukrainienne d’appareils capables de combattre l’invasion russe. Elle est emmenée par les Pays-Bas et le Danemark.

Au total, plusieurs dizaines de pilotes seront formés, ainsi que du personnel technique sur ce type de chasseur-bombardier de conception américaine. La Belgique fournira des instructeurs et offrira également son expertise industrielle dans le domaine de la maintenance des F-16.