Les flammes au nord-est de la plus large île des Canaries ont déjà anéanti 3.300 hectares et menacent huit municipalités, selon le gouvernement régional, s’exprimant sur le réseau social X. Plus de 3.000 personnes ont été évacuées et la Croix-Rouge met en place des abris d’urgence dans des salles polyvalentes.

Les autorités mettent en garde aussi contre les émanations de gaz et les particules fines émises par les brasiers.

”Cet incendie est probablement le plus compliqué que nous ayons eu aux Canaries, […] au moins au cours des 40 dernières années”, a déclaré le président du gouvernement de l’archipel, Fernando Clavijo, lors d’une conférence de presse à Tenerife. Mais il a précisé que les mesures de défense pour protéger les zones habitées comme La Esperanza, Santa Ursula ou La Orotava commencent à prouver leur efficacité.

Bien que les routes menant au volcan Teide ont été fermées à la circulation, la vie coutumière se poursuivait dans les régions touristiques, selon l’autorité du tourisme de l’île. L’organisateur de voyages TUI a aussi confirmé qu’il n’y avait pas de perturbation des déplacements vers l’île.

Le service public fédéral (SPF) Affaires étrangères belges a connaissance de la présence d’une quarantaine de Belges à proximité de l’incendie à Tenerife mais n’a pas encore reçu de demande d’assistance, a indiqué jeudi le porte-parole Wouter Poels.