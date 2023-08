Les crocodiles capables de détecter la détresse des bébés humains, selon une étude

"L'expérience a montré que les crocodiles identifient parfaitement la détresse dans des cris de bébés singes ou humains, mais aussi que plus les cris contiennent de la détresse, plus les reptiles réagissent", explique à l'AFP Nicolas Grimault. Directeur de recherches au laboratoire Cognition Auditive et Psychoacoustique (CRNL, CNRS, Inserm, Université Lyon 1), il est l'un des principaux auteurs de cette étude menée par des chercheurs français, publiée le 9 août dernier par le journal de la Royal Society.

"Les crocodiles se basent sur des critère de rugosité, de chaos dans le cri, ce qui est plus pertinent que le critère sur lequel se basent les humains, qui est la hauteur du son", poursuit-il.

Pour le chercheur, cette acuité peut s'expliquer par le fait que les crocodiles sont des animaux à sang froid très économes de leurs mouvements et opportunistes, à la recherche de proies en situation de faiblesse. "Plus un animal est en détresse, plus c'est une proie facile", explique M. Grimault.