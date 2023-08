Le vibrant hommage de Julien Clerc à Gérard Leclerc, décédé dans un accident d’avion : “Je vais chanter pour dire à mon frère que je l’aime” (vidéos)

Après une première chanson, le chanteur a tenu à adresser quelques mots au public venu le voir afin de rendre hommage à son proche disparu.

”On m’a beaucoup demandé si j’allais chanter ce soir, si j’allais maintenir ce concert. Évidemment ! Pour moi, chanter, ce n’est pas un métier. C’est ma façon à moi de dire 'je t’aime' aux gens”, avant de poursuivre : “Mon frère devait venir ici ce soir, et le destin en a décidé autrement. Je reçois tellement de messages, de témoignages qui disent combien Gérard était aimé, respecté pour sa gentillesse, son empathie, son intégrité, ses compétences. Ça me fait chaud au cœur. Ça atténue un peu la perte. Gérard a assisté depuis 50 ans à tous mes concerts, fidèlement, jamais dans le jugement. Alors s’il y a une chose dont je suis sûr intimement, c’est qu’il aurait détesté qu’on soit triste et que je ne chante pas. Ce soir, je vais penser à sa femme, à leurs enfants, et puis, si vous me le permettez, je vais lui dédier ce concert. Je vais chanter pour dire à mon frère que je l’aime.”

Le journaliste de télévision Gérard Leclerc (CNews, ex-France 2), demi-frère de Julien Clerc, a trouvé la mort avec deux autres personnes ce mardi 15 août 2023 dans un accident d’avion de tourisme survenu à Lavau-sur-Loire.

Âgé de 71 ans, Gérard Leclerc était une grande figure du journalisme français. Après un début de carrière à Europe 1 et RMC, il avait rejoint Antenne 2 en 1986, où il était spécialiste des matières économiques.