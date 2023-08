L'ancien avocat de Trump aurait quémandé l'aide de ce dernier pour payer ses factures

Selon la chaîne d'informations, Rudy Giuliani et son avocat, Robert Costello, se seraient rendus, en avril dernier, au domaine de Mar-a-Lago pour rencontrer l'ancien président. Les deux hommes lui auraient expliqué les raisons pour lesquelles il était dans son intérêt de rembourser les factures impayées de l'ancien maire de New York. Dès la victoire de Joe Biden en novembre 2020, Rudy Giuliani, conseil juridique personnel et soutien indéfectible de Donald Trump, avait été l'un des premiers à affirmer que l'élection du milliardaire républicain lui avait été "volée", au prix de rocambolesques théories du complot.

Cependant, l'ancien président, réputé pour sa réticence à puiser dans ses propres fonds, ne semblait pas très intéressé par la requête de l'avocat. Donald Trump aurait malgré tout accepté d'aider à couvrir une partie des frais juridiques, sans pour autant s'engager sur un montant spécifique. Il apparaît également, d'après une autre source, que l'ancien président aurait promis de participer à deux collectes de fonds destinées à atténuer la montagne de frais de son allié, laquelle s'élèverait à plusieurs "centaines de milliers de dollars".

D'après CNN, l'entourage de l'ancien président voit dans l'avarice de ce dernier une forme d'imprudence. Au bord de la ruine, Giuliani pourrait, en effet, céder à la pression et décider de coopérer avec les procureurs fédéraux dans la tempête judiciaire qui assaille Trump.