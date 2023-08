Espagne: Pedro Sánchez a gagné une première bataille au Parlement

Mme Armengol, 52 ans, a recueilli dès le premier tour 178 voix, soit deux de plus que la majorité requise, grâce aux voix des sept députés de Junts per Catalunya (JxCat, Ensemble pour la Catalogne), le parti dirigé par le leader indépendantiste Carles Puigdemont, exilé en Belgique et recherché par la justice espagnole depuis l'échec en 2017 d'une tentative de sécession de la Catalogne.