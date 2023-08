Moscou disposera ainsi d'une source d'approvisionnement plus sûre en la matière, selon les Britanniques. Mais les performances des engins sont variables et l'Ukraine a jusqu'à présent été en mesure de repousser la majorité de ceux-ci. L'intention de Moscou est peut-être de devenir autosuffisante, mais pour l'instant, le pays dépend toujours des pièces et des armes de l'Iran, poursuit le ministère.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022, le ministère britannique de la Défense fournit des mises à jour quotidiennes sur la situation en Ukraine et s'appuie pour cela sur les informations des services de renseignement. Moscou accuse de son côté Londres de désinformation.

Frappes russes dans la région d'Odessa, un village repris sur le front Sud, selon Kiev

L'Ukraine a accusé mercredi Moscou d'avoir attaqué avec des drones des entrepôts de céréales sur un port du Danube dans la région méridionale d'Odessa et revendiqué la reprise d'un village sur le front Sud dans le cadre de sa contre-offensive contre la Russie.

"Les terroristes russes ont mené deux attaques par drones dans la région d'Odessa cette nuit", a annoncé le gouverneur de la région d'Odessa Oleg Kiper sur les réseaux sociaux.

"Conséquence des frappes ennemies sur un des ports du Danube: des entrepôts de céréales ont été endommagés", a-t-il ajouté. Ces ports sont devenus une plateforme clef pour les exportations de céréales depuis que Moscou est sorti en juillet d'un accord sur ces exportations par la mer Noire.

Les forces ukrainiennes ont annoncé avoir abattu 13 drones durant la nuit dans les régions méridionales d'Odessa et de Mykolaiev.

Parallèlement, Kiev a annoncé avoir repris un village de la région de Donetsk dans le cadre de sa contre-offensive contre la Russie.

"Ourojaïné a été libéré. Nos défenseurs sont établis à proximité. L'offensive continue" dans la région, a annoncé la vice-ministre de la Défense, Ganna Maliar, dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

La veille, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait affirmé que les ressources de l'armée ukrainienne étaient "quasiment épuisées" et que la contre-offensive lancée fin juin par Kiev pour reprendre les zones occupées était un échec.

Situé dans une zone à la frontière des régions de Zaporijjia et de Donetsk, partiellement occupées par la Russie, Ourojaïné, dont la population d'avant-guerre est estimée à environ 1.000 habitants, fait partie d'un groupe de villages que les forces ukrainiennes ont tenté de libérer ces dernières semaines.

Le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a fait état mercredi matin de quatre personnes tuées et sept autres blessées dans la région par les forces russes au cours des dernières 24 heures.

Mardi, le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky est allé soutenir le moral des troupes dans le Sud où les soldats ukrainiens cherchent à trouver depuis des semaines les points faibles des lignes de défense russes, faites de champs de mines, de tranchées et de pièges antichars.

Un premier cargo quitte un port ukrainien de la mer Noire via un nouveau couloir maritime

Un premier cargo a quitté le port ukrainien d'Odessa, au bord de la mer Noire, via un nouveau couloir maritime mis en place par Kiev, malgré les menaces russes, a annoncé mercredi le ministre ukrainien en charge des infrastructures.

"Le porte-conteneurs Joseph Schulte (...) a quitté le port d'Odessa et navigue le long du couloir temporaire établi pour les navires civils", a annoncé Oleksandre Koubrakov, cité dans un communiqué.

C'est le premier cargo à quitter le grand port d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, depuis le 16 juillet, a précisé le ministre.

La Russie avait pourtant menacé de prendre pour cible militaire potentielle tout bateau navigant vers ou à partir des ports ukrainiens, à la suite de l'expiration de l'accord céréalier en juillet.

En réponse, Kiev en avait fait de même avec les bateaux qui se rendraient vers ou partiraient des ports ukrainiens occupés par Moscou.

Le 10 août, l'Ukraine avait toutefois annoncé avoir ouvert des couloirs "temporaires" sur la mer Noire --largement contrôlée par la marine russe--, pour permettre la circulation de navires transportant ses céréales.

Une annonce qui intervenait quelques semaines après la fin, mi-juillet, de l'accord céréalier qui permettait aux céréales ukrainiennes, depuis l'été 2022, de quitter les ports du sud du pays malgré le blocus mis en place par la Russie.

Depuis, le nombre des attaques en mer Noire a augmenté de part et d'autre et l'armée russe a frappé à plusieurs reprises Odessa, mais aussi les ports fluviaux d'Izmaïl et Reni, des attaques dénoncées par Kiev comme un moyen d'entraver ses exportations.