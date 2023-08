Guerre en Ukraine: Cargo en mer Noire: "étape importante" pour la navigation au large du pays

L'Ukraine a annoncé mercredi le départ du "Joseph Schulte", défiant la Russie qui menace de couler de tels navires depuis qu'elle a claqué la porte de l'accord permettant l'exportation des céréales ukrainiennes.

A 16h00 heures locales, le bateau longeait la côte ukrainienne et se dirigeait vers le port turc d'Ambarli en mer de Marmara, selon un site internet de suivi maritime.

L'Ukraine avait annoncé la semaine dernière ouvrir des couloirs "temporaires" en mer Noire malgré les menaces de la Russie, qui a procédé ce week-end à des tirs de sommation à l'encontre d'un cargo qui se dirigeait vers Izmaïl, port du Danube dans le sud de l'Ukraine.

Le fleuve est devenu l'une des principales voies de sortie des produits agricoles ukrainiens depuis que Moscou a mis fin en juillet à l'accord sur les exportations de céréales, source de revenus pour Kiev.

L'armée russe a d'ailleurs aussi continué de cibler avec ses bombardements les infrastructures portuaires du Danube, lançant encore une attaque de drone dans la nuit de mardi à mercredi.

"Conséquence des frappes ennemies sur un des ports du Danube: des entrepôts de céréales ont été endommagés", a annoncé le gouverneur de la région d'Odessa Oleg Kiper sur les réseaux sociaux.

Les attaques russes visant des infrastructures céréalières de l'Ukraine le long du Danube montrent que Vladimir Poutine "se moque" de l'approvisionnement en denrées alimentaires essentielles des pays en voie de développement, a estimé mercredi la diplomatie américaine.

"C'est inacceptable. Poutine se moque de la sécurité alimentaire mondiale", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État américain Vedant Patel.

Et le président Zelensky de renchérir sur les réseaux sociaux: "Chaque attaque russe contre ces ports porte un coup aux prix mondiaux des denrées alimentaires, à la stabilité sociale et politique en Afrique et en Asie", a-t-il affirmé M. Zelensky dans son message quotidien du soir.