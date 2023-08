Alors que le camion-benne et ses hommes circulent dans les rues de cette commune française, un homme pressé sort de chez lui et se retrouve coincé derrière les éboueurs au travail.

L’automobiliste s’énerve, le ton monte. Il rentre chez lui, ressort avec une arme et tire sur l’un des éboueurs. Celui-ci a été légèrement blessé, touché à la joue droite par un pistolet à grenaille, une arme non létale, tirant des petites billes de plomb.

”Il aurait dit 'je vais te fumer' à l’un des éboueurs, puis il est remonté chez lui, il a pris une arme et il a tiré”, indique le maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet, dans Le Parisien. “C’est du délire total ! On est sur quelqu’un qui passe de la frustration normale quand on est ralenti et pressé, à aller chercher un pistolet et tirer. La cause est d’une banalité affligeante”.

Le travailleur a été soigné sur place et est en incapacité totale de travail pour quelques jours, le temps de se remettre de cette agression.

L’auteur du coup de feu a lui été interpellé et placé en garde à vue.