guillement J’ai perdu ma prise et j’ai commencé à tomber

Wyatt, 13 ans, était en vacances avec sa famille avant sa chute. “J’étais sur le rebord et je m’éloignais pour que d’autres personnes puissent prendre une photo”, a-t-il raconté à la chaîne de télévision Phoenix KPNX. “Je me suis accroupi et je me tenais à un rocher. Je n’avais qu’une main dessus. J’ai perdu ma prise et j’ai commencé à tomber”.

Neuf vertèbres cassées, une rupture de la rate, un poumon abîmé, une commotion cérébrale, et une main cassée. Le bilan est lourd mais cette chute aurait surtout pu être mortelle pour l’adolescent.

Secouru à la corde

L’enfant de 13 ans a pu être secouru après ces 30 mètres de chute. “Les membres de l’équipe de recherche et de sauvetage ont rapidement mis en place un sauvetage par corde et ont pu le soulever en toute sécurité jusqu’au bord”. Le sauvetage de Wyatt a duré près de 2 heures.

Selon le le service des parcs nationaux, plus de 76 accidents impliquant des chutes dans le Grand Canyon ont été enregistrés depuis 2013.