Les soldats nigériens qui étaient à bord de cinq véhicules "ont engagé une poursuite" contre des djihadistes présumés, lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade aux environs de 11h00 à une vingtaine de kilomètres de la ville de Sanam, dans l'ouest du pays, explique le communiqué.

Selon la même source, l'embuscade a été tendue "par des terroristes" qui conduisaient "une dizaine de motos".

"Dix terroristes" ont été tués lors d'une "opération de ratissage" menée par des "renforts aériens et terrestres", affirme le communiqué, et quatre motos des assaillants ont été "détruites".

La localité de Sanam est située dans la région de Tillabéri, dans la zone dite des "trois frontières" située entre le Niger, le Mali, et le Burkina Faso, théâtre de nombreuses attaques djihadistes.

Le 9 août, cinq soldats de la garde nationale avaient été tués et quatre blessés lors d'une attaque de leur position à Bourkou Bourkou, près de la localité minière de Samira, également dans la zone des "trois frontières", avait annoncé le régime militaire au pouvoir depuis le renversement du président Mohamed Bazoum le 26 juillet.

Le chef du nouveau régime, le général Abdourahamane Tiani, a justifié le coup d'Etat par "la dégradation sécuritaire" dans le pays, miné par la violence de groupes jihadistes.

Le régime militaire veut poursuivre le président déchu Bazoum pour "haute trahison"

Mohamed Bazoum ©AFP or licensors

Les auteurs du coup d'Etat au Niger ont annoncé dimanche leur intention de "poursuivre" le président renversé Mohamed Bazoum pour "haute trahison" et "atteinte à la sûreté" du pays, quand plane une menace d'intervention militaire des Etats ouest-africains pour rétablir l'ordre constitutionnel.

"Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour" les "preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers, pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger", a déclaré le colonel-major Amadou Abdramane, un des membres du régime, dans un communiqué lu à la télévision nationale.

Le gouvernement appuie ses accusations sur des "échanges" de M. Bazoum avec des "nationaux", des "chefs d'Etat étrangers", et des "responsables d'organisations internationales".

A propos du président déchu, le régime a appelé à "s'interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu'il est séquestré, alors même que les militaires n'ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu'il dispose encore de tous les moyens de communication".

M. Bazoum s'est entretenu plusieurs fois avec des représentants de pays alliés au Niger avant le coup d'Etat, comme les Etats-Unis, et des membres de son entourage politique.

Les militaires assurent également que M. Bazoum "reçoit régulièrement la visite de son médecin".

Selon un conseiller du président renversé, une consultation a eu lieu samedi.

"Après cette visite, le médecin n'a soulevé aucun problème quant à l'état de santé du président déchu et des membres de sa famille", ont ajouté les militaires.

M. Bazoum, retenu dans sa résidence présidentielle depuis le 26 juillet - jour du coup d'Etat - avec son fils et sa femme, avait déclaré dans plusieurs médias être un "otage", puis privé d'électricité et contraint de ne manger que du riz et des pâtes.