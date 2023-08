Le père des enfants rescapés accusé de violences sexuelles dans la forêt amazonienne, en détention : "Il est accusé d'avoir abusé de sa belle-fille"

"Il est accusé d'avoir abusé de sa belle-fille" Lesly, depuis ses 10 ans, a précisé le bureau du procureur.

L'accusé, Manuel Ranoque, un Indien Huitoto de 47 ans, qui a été arrêté vendredi et nie les accusations, restera en détention, a-t-il détaillé.

Lesly, 13 ans, a pris en charge ses frères et soeurs plus jeunes après le crash de leur petit avion dans lequel leur mère est décédé.

Lesly (13 ans), Soleiny (9 ans), Tien Noriel (5 ans) et Cristin (1 an) ont été retrouvés terriblement amaigris, quarante jours après l'accident, fin juin, dans la forêt amazonienne et ont été hospitalisés pendant un mois.

A l'époque, William Castro, gouverneur du village indigène de la famille, avait déclaré à la télévision Caracol qu'"il y avait des signes", selon lesquels M. Ranoque avait violé l'aînée des enfants.

Une bataille a éclaté entre les grands-parents maternels et le père des deux plus jeunes enfants pour savoir qui en aurait la garde. Selon une plainte du grand-père, M. Ranoque faisait subir des violences à la mère, décédée dans le crash.