France: important incendie dans le centre historique et touristique de Grasse, 3 morts et plusieurs blessés

"Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes a reçu au milieu de la nuit (vers 03h00) de nombreux appels pour un important dégagement de fumée dans un immeuble d'habitation dans le centre de Grasse", ont déclaré les pompiers.

Arrivés sur place, les secours ont constaté qu'un virulent feu se propageait dans la cage d'escalier d'un immeuble de cinq étages situé sur la Place aux Aires, avec plusieurs personnes se manifestant aux fenêtres.

Trois blessés "sont en urgence absolue, dont l'une, grièvement brûlée, doit être évacuée en hélicoptère vers Toulon. Quinze autres habitants de l'immeuble sont, eux, en urgence relative et ont été transportées vers les hôpitaux de Grasse et de Nice Pasteur", a précisé le commandant Jean-Christophe Demarte, chef de la compagnie de Grasse, cité par le journal local Nice Matin. Selon le quotidien, le feu a pris dans la cage d'escalier et une des victimes décédée a sauté depuis l'un des derniers étages pour échapper aux flammes et aux fumées.

L'Agence France Presse fait, elle, état d'un blessé grave et 16 légers. "Le nombre de personnes à secourir ne changera pas mais l'état des victimes peut toujours évoluer", a expliqué à l'AFP le capitaine Aymeric Soufflet.

Le relogement d'une vingtaine de personnes sera nécessaire, ont précisé les pompiers.

Les circonstances du brasier restent encore à éclaircir. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du sinistre, a indiqué le parquet de Grasse.

Le centre de Grasse, ville connue pour ses parfumeries, connaît un fort taux de pauvreté, mais des opérations de rénovation y sont menées depuis des années.