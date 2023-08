Un naufrage de migrants fait 6 morts dans la Manche

L'embarcation a fait naufrage "autour de 02h00", d'après le parquet. Signalée à l'arrêt "en fin de nuit", par un navire de commerce, elle a été localisée "en tout début de matinée" par un patrouilleur de service public. Si la mer était calme au cours de la nuit, les conditions météorologiques se sont ensuite dégradées, avec une mer agitée compliquant les recherches de survivants.

Au total, 49 rescapés ont été secourus, 36 côté français et 13 par les gardes-côtes britanniques, selon Philippe Sabatier. Sept blessés légers figurant parmi ceux débarqués à Calais ont été conduits à l'hôpital, les autres étant auditionnés par la police. Des fourgons mortuaires sont arrivés au port de Calais. Un car transportant des rescapés a quitté l'enceinte, pour gagner une salle préfectorale d'accueil d'urgence.

Plus de 100.000 migrants ont traversé illégalement la Manche à bord de petites embarcations depuis 2018, selon un décompte effectué vendredi par l'AFP à partir des chiffres officiels britanniques. Cette traversée périlleuse a coûté la vie à cinq personnes l'an dernier et 27 autres, âgées de 7 à 46 ans, en 2021, sans compter le nombre de disparus.

En raison du retour de conditions météorologiques favorables, le nombre de départs a augmenté depuis jeudi sur le littoral.

"La répression" aux frontières pour tenter de tarir le trafic migratoire "augmente la dangerosité des traversées et pousse les gens à prendre de plus en plus de risques pour passer en Angleterre", a déploré auprès de l'AFP un porte-parole de l'association Utopia56.

Une réunion sur les traversées en "small boats" devait se tenir samedi matin, sous l'égide du ministère britannique de l'Intérieur.

Deux disparus

Une à deux personnes restaient portées disparues, samedi après-midi, ont indiqué les autorités françaises dans un nouveau bilan.

Le parquet de Boulogne-sur-Mer, saisi de l'enquête, avait fait état, à la mi-journée, de cinq à dix personnes recherchées, en sus des six personnes décédées. Mais ce bilan a été revu à la baisse après le recomptage des rescapés et leurs témoignages, a précisé la préfecture maritime de la Manche et la Mer du Nord (Premar) dans un communiqué.