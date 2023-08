Un supporter de l’AEK Athènes tué: la Grèce bouleversée, face au deuil

La Grèce sous le choc

Cette actualité tragique fait parler d’elle dans tout le pays depuis plusieurs jours, que ce soit à travers les médias ou l’opinion publique. Chaque jour, les autorités dévoilent des nouvelles sur les circonstances du décès du jeune homme de 29 ans. Il a été blessé avec un couteau à l’avant du bras gauche, il est décédé d’une hémorragie suite à la section de l’artère par un seul et unique coup de couteau.

De nombreuses voix se sont levées pour rendre hommage au jeune supporter, à commencer par l’équipe de foot qu’il supportait. “La famille de Michael pleure la perte inattendue de leur enfant. La famille AEK pleure la perte tragique d'un membre très cher, un jeune homme. [...] La perte de Michael nous a dévastés. Nous ne pouvons pas croire que des criminels croates et leurs complices grecs l'ont perdu de cette façon. Michael a été brutalement assassiné, et il y a d’autres jeunes enfants gravement blessés, voire gravement blessés.”

Des arrestations en nombre

Très vite après les faits, des échantillons ADN avaient été prélevés sur des supporters croates, ainsi que sur le corps de la victime, afin de trouver des correspondances. La police a arrêté “104 personnes dont 94 Croates, six Grecs, un Albanais, un Autrichien, un Bosnien et un Allemand”, a indiqué à l'AFP Konstantina Dimoglidou, porte-parole de la police grecque.

Les inculpés actuellement entendus

Ce vendredi 11 août, sous haute sécurité, les 30 premières personnes arrêtées pour les émeutes de Nea Filadelphia ont été amenées aux enquêteurs pour être interrogées. Ce sont 105 personnes qui sont poursuivies pour des charges lourdes (possession d’explosifs, homicide volontaire, port illégal d’armes, agression, etc.). Parmi ces personnes, les enquêteurs mettent tout en œuvre pour découvrir le porteur du coup mortel.

Les inculpés se cachent des objectifs des médias. ©AFP or licensors

Avant l’affrontement, la police avait été dépêchée sur place, prévenue qu’un groupe d’individus dangereux se promenait aux alentours du stade. “À 23 h 15, nous sommes arrivés et sommes descendus du bus. (...) Nous nous sommes approchés à pied et autour du périmètre du stade, il y avait environ 200 personnes qui causaient des dégâts. La plupart d'entre elles portaient des gourdins et avaient le visage couvert", a déclaré un officier de la police anti-émeute qui se trouvait sur les lieux de l'affrontement, comme le rapporte le journal grec Kathimerini.

L'inaction de la police grecque a été pointée du doigt, certains responsables des forces de l’ordre ont été limogés.

Un drame qui renvoie les grecs vers le souvenir d’une violence insupportable

La semaine dernière, la chaîne nationale grecque ERT diffusait le témoignage émouvant des parents d’Alkis Kampanos, tué parce qu’il supportait le “mauvais club” de foot, Aris Thessalonique. L’année passée, le jeune étudiant de 19 ans, frappé et poignardé en pleine rue, avait succombé à ses blessures. Un groupe de 12 ultras du PAOK (l’équipe adverse) marchant dans les rues de Thessalonique afin de chercher l’affrontement avaient interpellé Alkis Kampanos devant son domicile en lui demandant quel club il supportait. Une fois prononcé le nom de l’Aris Thessalonique, les douze individus étaient passés à l’action. Ce drame avait ému la population grecque, face à une violence récurrente des ultras dans et hors des stades. Et pourtant, les grecs avaient dit, "plus jamais".