Dans la ville de Kherson, au sud, un homme de 53 ans est décédé vendredi après que sa maison a été touchée par l'artillerie russe.

Dans la région de Donetsk, dans l'est du pays, des tirs d'artillerie russes ont tué une personne et en ont blessé neuf. Plus de 80 bâtiments ont été endommagés dans la zone, selon l'administration locale.

L'administration militaire de la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, a également fait état de bombardements russes massifs au cours des dernières heures. Près de la ville de Koupiansk, sur le front, une femme aurait été tuée et un homme blessé. Dans un village situé à la frontière avec la Russie, un homme de 73 ans aurait également été tué.

Un enfant de huit ans a été tué par un missile russe dans la région d'Ivano-Frankivsk, dans l'ouest, une partie du pays rarement visée et située à des centaines de kilomètres du front. "Le 11 août vers 11h00 du matin (10h00 heure de Bruxelles), l'armée russe a tiré des missiles en direction d'infrastructures de la région d'Ivano-Frankivsk (...). Un garçon de 8 ans est mort à cause du bombardement", a indiqué le bureau du procureur général sur Telegram.

La Russie a lancé vendredi quatre missiles hypersoniques Kinjal en direction de la région d'Ivano-Frankivsk et un seul a pu être intercepté par la défense anti-aérienne de Kiev, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne. "Un missile Kh-47 a pu être détruit au-dessus de la région de Kiev. Les autres ont frappé près de l'aérodrome (de Kolomiya), des infrastructures civiles ont été touchées et un missile a atteint une zone résidentielle", a-t-elle indiqué sur Telegram.