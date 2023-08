La justice française rappelle à l'ordre 4 influenceuses dont Amandine Pelissard

Alors que le nouveau-né va devoir rester plusieurs semaines à l'hôpital, les coups durs s'enchaînent pour la maman puisqu'elle a été épinglée ce 10 août 2023 par la Répression des fraudes. La DGCCRF (direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) a rappelé à l'ordre quatre influenceuses pour des pratiques commerciales trompeuses : Mélanie ORL (777.000 abonnés), Fanny SNL (70.500 abonnés) et Feliccia Gul (488.000 abonnés) et donc Amandine Pélissard.

Il est surtout reproché aux influenceuses d'avoir souvent omis des mentions légales lors de la promotion d'un produit. Il est par exemple obligatoire de rappeler l'intention commerciale d'une vidéo et donc de mentionner "publicité" ou "partenariat".

Mais les critiques ne s'arrêtent pas là : Amandine Pélissard et ses consœurs auraient également fait la promotion d'opération de chirurgies esthétiques réalisées par des personnes non qualifiées, et donc illicites et dangereuses pour la santé. D'autres activités de promotion, sur des produits cosmétiques ou alimentaires, n'ont également pas été jugées conformes.

Une mesure d'injonction administrative a donc été notifiée à l'influenceuse par la DGCCRF, demandant de cesser les pratiques trompeuses, sans lui imposer toutefois de publier un message d'information sur cette injonction.