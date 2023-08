Des dizaines de personnes suspectées d’avoir laissé un homme mourir dans une ascension périlleuse : une alpiniste répond (vidéo)

L’homme était toujours en vie après sa chute, mais sur une vidéo publiée plus tard sur les réseaux sociaux a choqué de nombreux internautes. On y voit le reste du groupe passer à côté du mourant mais ne pas s’en préoccuper et poursuivre son ascension. Seul un travailleur humanitaire essaie de masser Hassan, mais personne ne tente de le sauver.

Le caméraman Philip Flämig, qui a capturé la scène, a fait part de son incompréhension face à une ascension très “animée et compétitive”. Il était en effet question de compétition puisque la Norvégienne Kristin Harila visait à établir la montée la plus rapide des 14 sommets de plus de 8.000 mètres, et y est parvenue en 92 jours, terminant son exploit par l’ascension du K2 (8.611 mètres).

Manque d’oxygène et avalanche

Cette attitude a attiré les critiques de nombreux internautes, qui lui ont reproché son égoïsme. Wilhelm Steindl, un autre alpiniste participant à l’escalade mais ayant rebroussé chemin plus tôt, a évoqué son dégoût après avoir vu la Norvégienne organiser une petite fête pour marquer ce record.

guillement Ce n'était la faute de personne

La nouvelle recordwoman a donc tenu à donner une explication aux évènements sur son blog personnel. Selon elle, la situation était plus compliquée que prévu une fois arrivée dans le Bottleneck, un couloir de passage étroit, exposé aux blocs de glace et à déjà 8.000 mètres d’altitude (avec le manque d’oxygène, c’est en fait la partie de l’ascension la plus périlleuse). C’est là qu’Hassan a chuté. Pour Harila, les alpinistes ont fait leur possible pour l’aider, mais une avalanche les a obligés à accélérer et à avancer. “Tous les grimpeurs ne comprenaient pas la gravité de la situation” commente-t-elle notamment. L’alpiniste indique même que son cameraman personnel, Gabriel, est resté avec la victime pendant plus de deux heures mais à finalement dû la quitter par manque d’oxygène.

Les critiques sont donc difficiles à encaisser pour la Norvégienne et son équipe, qui estiment avoir fait ce qu’ils ont pu pour aider le jeune homme dans des circonstances très difficiles : "Ce n'était la faute de personne, vous ne pouvez pas commenter si vous ne comprenez pas la situation, et encore moins envoyer des menaces de mort".