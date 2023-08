Miracle aux JMJ ? Elle dit avoir retrouvé la vue pendant une messe

La religion a apparemment réglé le problème. Aux Journées Mondiales de la Jeunesse 2023 au Portugal, l’adolescente a profité d’une “neuvaine”, une série de neuf jours de prière et de la présence du pape François, à Fatima, ville portugaise où serait déjà apparue la vierge. Après la prière et la confession, la jeune fille explique avoir demandé l’aide de Dieu, comme le rapporte Le Figaro : “Après avoir reçu la communion, je suis retournée à mon banc, j’ai commencé à pleurer beaucoup parce que c’était le dernier jour de la neuvaine et je voulais guérir. J’ai dit à Dieu s’il vous plaît ! Et quand j’ai ouvert les yeux, je voyais parfaitement”.

guillement Elle s'est rendue compte que ses amis avaient deux ans et demi de plus

Son père était également particulièrement ému “Elle s’est mise à pleurer et s’est rendu compte que ses amis avaient deux ans et demi de plus”, raconte-t-il. “On ne s’est pratiquement pas parlé, elle pleurait, elle nous a juste dit “je vois, je vois”. C’est une joie incroyable”.

Pour l’instant, ni l’Église ni le corps médical ne se sont penchés sur le sujet pour attester la guérison. Difficile donc, de parler officiellement de miracle, d'autant que le père de Jimena ne souhaite pas le faire reconnaître.