Les pays amazoniens forment une "alliance" contre la déforestation

Il s'agit des huit pays membres de l'Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA), créée en 1995 dans le but de préserver cette vaste région qui abrite environ 10% de la biodiversité mondiale et qui ne s'était plus réunie depuis 2009.

La nouvelle alliance "a pour but de promouvoir la coopération régionale dans le combat contre la déforestation, pour éviter que l'Amazonie n'atteigne le point de non-retour" et qu'elle émette plus de carbone qu'elle n'en absorberait, ce qui aggraverait le réchauffement de la planète.

Le sommet s'est ouvert le jour où le service européen Copernicus confirmait que le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré sur terre.

Le sommet à Belém fait office de répétition générale pour cette cité portuaire de 1,3 million d'habitants du nord du Brésil qui accueillera en 2025 la conférence de l'ONU sur le Climat COP30.

De retour au pouvoir en janvier, Lula s'est engagé à mettre un terme d'ici 2030 à la déforestation, qui a fortement augmenté sous le mandat de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Les terres déboisées sont souvent transformées en pâturage pour le bétail, mais la destruction est également causée par des orpailleurs et des trafiquants de bois.

La forêt tropicale est également appelée le "poumon de la terre". Les centaines de milliards d'arbres stockent environ un quart de tout le CO2 sur terre. Ils jouent donc un rôle important dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Mercredi, le sommet se poursuivra avec la participation de pays non membres de l'OTCA invités à Belém, comme la France, mais aussi l'Allemagne et la Norvège, principaux bailleurs du Fonds Amazonie.

L'Indonésie, la République du Congo et le Congo-Brazzaville, qui abritent de vastes forêts tropicales dans d'autres continents, ont également été invités.