Guerre en Ukraine: la Russie abat deux drones de combat ciblant Moscou

"Pour le moment, il n'y a pas d'information concernant des victimes" liées à la chute des engins abattus, a-t-il ajouté, précisant que les services d'urgence se trouvent sur les lieux.

Les attaques de drones ukrainiens se sont multipliées ces dernières semaines en territoire russe, en visant souvent Moscou et la péninsule annexée de Crimée.

La Russie avait affirmé lundi avoir abattu un drone ukrainien dans la région de Kalouga, à moins de 200 km au sud-ouest de Moscou, après en avoir détruit sept autres jeudi dans la même région. Dimanche, M. Sobianine avait annoncé qu'un drone visant la capitale avait été abattu par les forces de la défense aérienne.

Selon les autorités, Moscou a subi la semaine dernière plusieurs attaques de drones, dont une ayant endommagé un bâtiment de bureaux dans le principal quartier d'affaires, visé deux fois en quelques jours.

Volodymyr Zelensky condamne l'attaque russe contre les forces de secours

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé mardi la Russie d'avoir mené une attaque ciblée contre des secouristes lundi, après la double frappe de missiles contre la ville de Pokrovsk, dans l'est du pays.

"Il s'agit d'une décision délibérée des terroristes pour causer le plus de douleur et de dégâts possible", a fustigé M. Zelensky dans son message vidéo vespéral quotidien sur sa chaîne Telegram.

Selon les autorités locales, deux missiles Iskander avaient frappé le centre-ville à 40 minutes d'intervalle lundi soir. Le second impact se serait produit alors que les secouristes ukrainiens avaient déjà commencé les opérations de sauvetage.

Parmi les victimes se trouvaient ainsi des agents de sécurité et des secouristes qui s'étaient précipités pour apporter leur aide après la première attaque. Selon le président ukrainien, neuf personnes au total ont été tuées et 82 blessées, alors qu'un bilan précédent faisait état de sept morts.

M. Zelensky a également annoncé que la réunion de la Plateforme de Crimée se tiendrait le 23 août prochain. Cette organisation a été lancée en 2021 par le ministère ukrainien des Affaires étrangères afin d'inverser, si possible par des moyens diplomatiques, l'annexion illégale de la péninsule de la mer Noire par la Russie.

L'action est soutenue par plus de 40 États, auxquels s'ajoutent l'OTAN, l'Union européenne et les pays membres du G7.