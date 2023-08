La vice-procureure de Colmar Nathalie Kielwasser a confirmé mercredi que “11 victimes” étaient mortes dans l’incendie d’un gîte où séjournaient des personnes en situation de handicap à Wintzenheim, dans le département français du Haut-Rhin. “Je confirme 11 victimes”, a déclaré Mme Kielwasser, lors d’un point presse sur les lieux du drame. “L’origine serait vraisemblablement pour le moment un feu qui a couvé”, a-t-elle précisé, sans qu’il soit possible “à ce stade” de déterminer “les causes de ce feu couvant”.

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, Christophe Marot, avait précisé que 28 personnes se trouvaient sur place au moment du sinistre et que seules 17 d’entre elles ont été évacuées.

Un gîte loué par une association

Le bâtiment accueillait pour les vacances deux groupes d’adultes en situation de handicap, encadrés par deux associations, a précisé la préfecture du Haut-Rhin. Une association de Besançon et une de Nancy, selon Mme Kielwasser, qui a précisé que les victimes étaient originaires de l’ensemble de la région Grand Est.

L’association de Nancy, Oxygène vacances adaptées, n’a pas répondu aux questions de l’AFP. Celle de Besançon, appelée Idoine, a indiqué que ses 13 personnes envoyées sur place (neuf personnes handicapées et quatre accompagnants) étaient toutes indemnes et “en train de rentrer en Franche-Comté”

L’origine encore inconnue

Aucun élément ne permettait pour l’heure d’expliquer le drame. “L’origine serait vraisemblablement pour le moment un feu qui a couvé”, a déclaré la vice-procureure, sans qu’il soit possible “à ce stade” de déterminer “les causes de ce feu couvant”.

Les pompiers ont été alertés vers 06h30 par la propriétaire du gîte, habitant à proximité du bâtiment situé au lieu-dit La Forge, un hameau entouré de collines. Ils sont arrivés sur place à 06h45, selon la préfecture. “On a été réveillés par notre fils très tôt. En sortant, on a vu un panache de fumée énorme”, a témoigné auprès de l’AFP une voisine, Solange Halter, 61 ans. Florine, une voisine de 23 ans qui ne veut pas donner son nom de famille, raconte avoir vu “un gros nuage de fumée, de grosses flammes”.

La première Ministre dit “toute sa tristesse”

La Première ministre Elisabeth Borne a exprimé mercredi “toute (sa) tristesse et (sa) solidarité” en se rendant sur les lieux de l’incendie. La cheffe du gouvernement et la ministre des Solidarités qui l’accompagnait, Aurore Bergé, ont entendu apporter tout leur “soutien aux familles, aux victimes et aux forces de secours et de sécurité”, en disant s’assurer “du bon accompagnement, de la bonne prise en charge de toutes les victimes et de toutes les familles des victimes”.

Elisabeth Borne a interrompu ses vacances estivales dans le Var pour se rendre sur les lieux de l’incendie au bilan le plus meurtrier en France depuis sept ans. Devant les ruines de la bâtisse en bois qui accueillait pour les vacances deux groupes d’adultes en situation de handicap encadrés par deux associations, la Première ministre, le visage grave et fermé, s’est fait expliquer le drame par le responsable des sapeurs-pompiers. “Une enquête permettra de faire toute la lumière”, a-t-elle martelé.

”Face à cette tragédie, mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches”, a écrit de son côté le président Emmanuel Macron sur le réseau social X (ex-Twitter).

Une cérémonie pour rendre hommage aux victimes

Vingt-huit personnes se trouvaient sur place au moment du sinistre, a indiqué le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, Christophe Marot. Sur les 17 évacuées, “on dénombre une personne en urgence relative évacuée vers l’hôpital et une personne choquée”, selon la préfecture. Les rescapés ont été emmenés dans une salle communale de Wintzenheim, dont les forces de l’ordre filtraient l’accès. Une famille de Nancy était sur place, selon l’adjoint au maire, Daniel Leroy, précisant qu’il est compliqué de contacter les proches.

Une cérémonie œcuménique est prévue à 19h00 à l’église Saint-Laurent de Wintzenheim, a annoncé la mairie.