Australie: le phénomène El Nino menace la Grande barrière de corail

L'Institut australien des sciences marines a déclaré que, bien que l'état du récif se soit stabilisé au cours d'un été "relativement doux" en 2023, il restait fragile.

Le directeur de recherche de l'institut, David Wachenfeld, a déclaré que le récif était "exposé à un risque accru, le changement climatique entraînant des épisodes de blanchiment plus fréquents et plus graves".

Le bureau météorologique australien a déclaré qu'il était "probable" qu'un phénomène météorologique El Nino se développe dans le pays au cours des prochaines semaines, augmentant les températures océaniques dans le Pacifique et entraînant un nouveau risque de blanchiment des coraux.

À l'échelle mondiale, la température moyenne des océans dépasse régulièrement les records de chaleur saisonniers depuis le mois d'avril.

M. Wachenfeld a déclaré qu'une seule perturbation importante pourrait suffire pour renverser la récupération récente du récif.

Au début de l'année, une équipe d'experts des Nations unies avait pu retirer cette merveille de la liste des sites patrimoniaux considérés comme "en danger".

L'Unesco avait tiré la sonnette d'alarme sur la détérioration du récif pour la première fois en 2010.

Les vagues de chaleur océanique ont provoqué un blanchiment massif des coraux sur la Grande Barrière en 2016, 2017, 2020 et 2022.

Selon le chercheur Mike Emslie, même le plus petit épisode de blanchiment a suffi à "freiner" le rétablissement du récif.