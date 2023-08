Train qui déraille, inondations, une personne morte : le désastre en Scandinavie et aux Pays Baltes dans le sillage de la Tempête Hans (photos)

Une alerte rouge en matière d’inondations pour ces mardis et mercredi vient s’ajouter aux alertes jaunes émises hier par l’agence météorologique nationale suédoise (SMHI). La situation ne va donc pas aller en s’arrangeant.

Même son de cloche chez les voisins. L’Institut météorologique norvégien a mis en garde contre des “pluies extrêmement fortes” dans le sud du pays. “Dans de nombreux endroits, ces précipitations seront “parmi les plus fortes des 25 dernières années”, précise-t-on.

Pour éviter les drames humains, les autorités ont appelé la population à télétravailler. Mais des risques de glissements de terrain ont été signalisés par plusieurs municipalités.

Le Danemark a lui aussi été touché par des phénomènes de pluies et d’orages.

Les Pays Baltes sous les rafales

Tempêtes de grêle, orages et pluies abondantes… Des phénomènes météorologiques d’ampleur touchent également l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, plus à l’est de l’Europe. Des bâtiments et véhicules ont été impactés et des arbres ont été déracinés dans les trois pays mentionnés.

Dans le nord de la Lituanie, à Zagare, une femme est morte après avoir été percutée par la chute d’un arbre, selon les services d’urgence cités par la radio nationale.

Des coupures d’électricité ont été répertoriées dans des milliers de foyers en Estonie et en Lettonie, les médias nationaux.

Le secteur de l’agriculture risque par ailleurs de constater de lourdes pertes, en cette saison de récolte.