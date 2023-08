Portugal: un feu de forêt dans le sud du pays mène à l'évacuation d'au moins 1.400 personnes (vidéo)

Notre série climat | L’été, une saison bientôt en enfer pour les pompiers de la province de Namur?

Le réchauffement climatique met les pompiers sur le feu. "Le métier va devenir plus dangereux", annonce le colonel Marc Gilbert. "On s’adapte à des phénomènes aigus en achetant du matériel plus adéquat", renchérit le capitaine Patrice Liétart.