Séquestrée et tabassée chez elle, la nuit du réveillon, près de Neufchâteau

La Chestrolaise a été passée à tabac et séquestrée par ses invités la nuit du réveillon. Elle s’en sort avec six côtes cassées et un pneumothorax. Deux ans et 18 mois de prison ont été requis contre le couple agresseur.