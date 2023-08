D’ailleurs, si l’événement est bien délocalisé du côté de Seoul, tout n’est pas annulé, que du contraire, comme l’explique une responsable des Scouts en Belgique. “Tout le monde va être conduit en bus dès 6h du matin du côté de Seoul en bus. Le trajet devrait durer 4 heures. De là, les enfants seront abrités dans différentes installations, comme des universités, des stades et autres bâtiments mis à disposition par le gouvernement. Une journée de clôture est même prévue le 10 août.”

Si la situation peut sembler stressante pour les familles, du côté francophone, tout a été mis en place pour que tout se passe dans les meilleures conditions. “Un call center est mis à disposition du côté d’Ixelles. Tous les parents ont été prévenus et rassurés.”

La 25e édition du Jamboree mondial, placée sous le thème “Dessine ton rêve”, était initialement prévue jusqu’au 12 août. Elle réunit environ 43.000 jeunes de 160 pays. Quelque 1.250 guides et scouts belges y participent. Des milliers de participants, dont les 4.000 Britanniques et les 1.500 Américains ont quitté prématurément le rassemblement en fin de semaine dernière en raison de la chaleur extrême et d’une organisation jugée défaillante.