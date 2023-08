Jamboree scout délocalisé à cause d'un typhon: les 1.250 Belges évacués ce mardi

Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, toutes les activités prévues lundi après-midi ont été annulées et les participants commenceront à quitter le camp mardi matin.

Le contingent belge, en contact avec l'ambassade belge en Corée du Sud, a tenu une réunion pour décider de la marche à suivre quant à une éventuelle évacuation dans les prochaines heures, avait indiqué Baptiste Legast plus tôt dans la matinée.

Relogés à Séoul

Le cabinet du président sud-coréen Yoon Suk Yeol a indiqué dans un communiqué que les participants pourraient être relogés à Séoul et ses environs.

La 25e édition du Jamboree mondial, placée sous le thème "Dessine ton rêve", était initialement prévue jusqu'au 12 août. Elle réunit environ 43.000 jeunes de 160 pays. Quelque 1.250 guides et scouts belges y participent. Des milliers de participants, dont les 4.000 Britanniques et les 1.500 Américains ont quitté prématurément le rassemblement en fin de semaine dernière en raison de la chaleur extrême et d'une organisation jugée défaillante.

Le puissant typhon Khanun, qui a fait au moins un mort en passant au-dessus de l'archipel japonais d'Okinawa la semaine dernière, devrait atteindre la Corée du Sud jeudi, selon les services météorologiques.