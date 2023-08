L'Ukraine va intensifier ses attaques au drone contre la Russie

Vendredi soir, un pétrolier russe naviguant en mer Noire entre la Russie et la péninsule de Crimée a été touché par un drone ukrainien.

Cette dernière attaque intervient au lendemain d'une frappe de drone ukrainien sur un navire de guerre russe dans une base de la mer Noire, à Novorossïisk. L'opération a été "réussie", a déclaré vendredi à l'AFP une source au sein des services de sécurité ukrainiens (SBU).

"À chaque nouvelle mission, les drones de combat ukrainiens deviennent de plus en plus précis, leurs opérateurs deviennent plus expérimentés, la coordination des combats est plus efficace et les concepteurs des drones ont l'opportunité d'améliorer leurs caractéristiques tactiques et techniques", souligne Oleksiy Danilov.

Les missions seront désormais plus nombreuses et menées sur de plus grandes distances.

L'Ukraine a également fait savoir qu'elle considérait les ports russes en mer Noire de Anapa, Novorossïisk, Gelendzhik, Tuapse, Sochi et Taman comme des "zones militaires dangereuses".